ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎

الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية
المواطن - فريق التحرير

استعرض تجمع القصيم الصحي الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح تجمع القصيم الصحي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية هي:

-كبار السن.

– الأطفال.

– الحوامل.

– العاملين في المجال الصحي.

– المصابين بأمراض مزمنة.

– المصابين بنقص المناعة.

لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات

