استعرض تجمع القصيم الصحي الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح تجمع القصيم الصحي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية هي:

-كبار السن.

– الأطفال.

– الحوامل.

– العاملين في المجال الصحي.

– المصابين بأمراض مزمنة.

– المصابين بنقص المناعة.