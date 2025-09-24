الفتح إلى دور الـ16 بكأس الملك بالفوز على الجبلين

فاز فريق الفتح على نظيره الجبلين بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفتح يفوز على الجبلين

وتقدم الجبلين وسجل هدف المباراة الأول عن طريق الشيخ توريه في الدقيقة 30، فيما تعادل الأرجنتيني ماتياس فارغاس للفتح في الدقيقة 43، بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى، حولها بتسديدة مباشرة داخل المرمى.

وسجل الكاميروني كارل توكو هدف الفوز للفتح في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى دور الـ16.

وخلال اللقاء أشهر الحكم للبطاقة الحمراء في وجه لاعب الفتح ماتياس فارغاس في الدقيقة 90+7.