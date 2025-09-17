Icon

لأول مرة منذ 9 أشهر..

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى 4.25%

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٨ مساءً
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى 4.25%
المواطن - فريق التحرير

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه، اليوم الأربعاء، إلى 4% و4.25% لأول مرة منذ 9 أشهر ليتوافق مع التوقعات.

الفيدرالي يخفض سعر الفائدة

وكان الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة 1% خلال العام الماضي على 3 مرات إلى 4.25% و4.5%.

هذا ويؤثر قرار المركزي الأمريكي على كافة الأسواق باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد على مستوى العالم، والدولار هو العملة الأولى في التجارة العالمية.

 

