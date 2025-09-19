القادسية يحسم مواجهة الخليج بثنائية ويصل للنقطة السابعة

تغلب فريق القادسية على نظيره الخليج بنتيجة (2 – 1)، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل ماتيو ريتيغي الهدف الأول للقادسية عند الدقيقة العاشرة، وأضاف عبد الله آل سالم الهدف الثاني في الدقيقة (90+1)، ليرفع القادسية رصيده إلى سبع نقاط في جدول الترتيب.

وفي المقابل، سجل جوشوا كينغ هدف الخليج الوحيد عند الدقيقة (78)، ليتجمد رصيد فريقه عند ست نقاط.