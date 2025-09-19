القادسية يحسم مواجهة الخليج بثنائية ويصل للنقطة السابعة

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS وظائف إدارية شاغرة في شركة EY وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
تغلب فريق القادسية على نظيره الخليج بنتيجة (2 – 1)، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل ماتيو ريتيغي الهدف الأول للقادسية عند الدقيقة العاشرة، وأضاف عبد الله آل سالم الهدف الثاني في الدقيقة (90+1)، ليرفع القادسية رصيده إلى سبع نقاط في جدول الترتيب.
وفي المقابل، سجل جوشوا كينغ هدف الخليج الوحيد عند الدقيقة (78)، ليتجمد رصيد فريقه عند ست نقاط.