القبض على أطراف مشاجرة جماعية أمام مدرسة بالطائف

ضبطت شرطة محافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، أشخاصًا ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
📹 شرطة محافظة الطائف تضبط أشخاصًا إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس. pic.twitter.com/5XScdwGgXO
— الأمن العام (@security_gov) September 16, 2025