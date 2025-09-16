Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على أطراف مشاجرة جماعية أمام مدرسة بالطائف

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
القبض على أطراف مشاجرة جماعية أمام مدرسة بالطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت شرطة محافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، أشخاصًا ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بمواطن لاعتدائه على آخر بعد النصب عليه

الإطاحة بمواطن لاعتدائه على آخر بعد النصب عليه

إطلاق الدفعة الثانية من السجناء المعسرين في الطائف

إطلاق الدفعة الثانية من السجناء المعسرين في الطائف

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهجن في الطائف تنافس بقيمة سوقية تتجاوز ربع مليار ريال
الرياضة

الهجن في الطائف تنافس بقيمة سوقية تتجاوز...

الرياضة