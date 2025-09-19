Icon

القبض على شخصين بمنطقة جازان لترويجهما مواد مخدرة

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
القبض على شخصين بمنطقة جازان لترويجهما مواد مخدرة
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما (192) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(2,412) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(325,020) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

