القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٩ مساءً
القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

