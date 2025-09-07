القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10593.97 نقطة أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعزز حضوره عالميًا ومحليًا أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟ استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا ضبط مخالف لتهريبه 6.300 قرص محظور بجازان إثراء يفتح باب التسجيل في فعاليات تحديات تنوين أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.