القبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة وأقراصًا محظورة بالشرقية

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٤ مساءً
القبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة وأقراصًا محظورة بالشرقية
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما (4.7) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر (2,167) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(1,680) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

