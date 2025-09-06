Icon

القضاء على 12 عنصرًا من حركة الشباب في الصومال Icon قانون أميركي يثير الغضب في تونس Icon المرور: احذروا استخدام أكتاف الطريق في التجاوز Icon ما تكلفة الاستقدام للعاملة الأوغندية؟ مساند يُجيب Icon 88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا Icon القبض على مروج الإمفيتامين في حائل Icon كرنفال بريدة يستقطب أندر أنواع التمور بالمنطقة Icon أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة تستمر لساعات Icon حقن مثيرة للجدل تدعي قدرتها على إخفاء الشيب Icon الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة الشاطئية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على شخص لترويجه 1,391 قرصًا ممنوعًا في عسير 

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٩ مساءً
القبض على شخص لترويجه 1,391 قرصًا ممنوعًا في عسير 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (1,391) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

قد يهمّك أيضاً
12 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير

12 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير

في تفاعل مع “المواطن”.. أمير عسير يوجه بالوقوف على أوضاع الأسرة المنكوبة برجال ألمع

في تفاعل مع “المواطن”.. أمير عسير يوجه بالوقوف على أوضاع الأسرة المنكوبة...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير
آخر الاخبار

إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة...

آخر الاخبار
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير
السعودية اليوم

مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير

السعودية اليوم
إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير

السعودية اليوم
القبض على مقيمَين لترويجهما 20 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير
السعودية اليوم

القبض على مقيمَين لترويجهما 20 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان
السعودية اليوم

أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان

السعودية اليوم
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بعسير
السعودية اليوم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كجم...

السعودية اليوم
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير
السعودية اليوم

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم...

السعودية اليوم
لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير
السعودية اليوم

لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان...

السعودية اليوم