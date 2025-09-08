القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في حديقة بالقصيم

أعلنت شرطة منطقة القصيم عن ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط في مرفق عام (حديقة) وإتلافه بمحافظة الشماسية وتعريض حياة مرتاديه للخطر.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المفحط، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.