Icon

سهيل اليماني يزيّن سماء الشمالية Icon القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في حديقة بالقصيم Icon آلية التحقق من البيانات في حساب المواطن Icon سكني يرد على استفسارات بشأن خدمة نقل المديونية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غويانا Icon سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون لإزالة وإدارة الأنقاض في ريف دمشق Icon احتجاز المتهمين بقتل المبتعث محمد القاسم حتى محاكمة فبراير المقبل Icon طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام ودمشق Icon الغطاء النباتي يطلق خدمات الرقم الموحد 19965 Icon سوق الأسهم السعودية يغلق بتداولات فيمتها 4.1 مليارات ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالة الواقعة للنيابة

القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في حديقة بالقصيم

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في حديقة بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شرطة منطقة القصيم عن ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط في مرفق عام (حديقة) وإتلافه بمحافظة الشماسية وتعريض حياة مرتاديه للخطر.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المفحط، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مفحط الرياض بعد صدم دورية أمن و4 مركبات

القبض على مفحط الرياض بعد صدم دورية أمن و4 مركبات

حادث تفحيط يصرع “عشرينياً” بالقطيف

حادث تفحيط يصرع “عشرينياً” بالقطيف

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد