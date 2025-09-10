القبض على مخالف لتهريبه 135 كيلو قات في عسير ولي العهد: أسعار العقارات بلغت مستويات غير مقبولة والحكومة تتحرك لإعادة التوازن السفارة في إندونيسيا: احذروا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بالي للمرة الخامسة.. انقطاع شامل للكهرباء في كوبا ولي العهد: سنكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك لقطات من وصول ولي العهد إلى مقر مجلس الشورى ضبط مواطن مارس صيد الأسماك بدون تصريح في تبوك خالد بن سلمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10498.04 نقطة زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)،وعبر البريد الإلكتروني:(Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.