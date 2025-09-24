Icon

القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٩ مساءً
القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (180,304) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

