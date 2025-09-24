قتلى وجرحى في إطلاق نار بمنشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك بتكساس القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان مزاد الهجن.. إضافة نوعية لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الداخلية تحتفي باليوم الوطني بالعرضة السعودية والفلكلور الشعبي وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال كارثة صحية بالعراق.. 42 حالة وفاة بالحمى النزفية القمة العربية الإسلامية متعددة الأطراف مع ترامب: ضرورة إنهاء حرب غزة فورًا
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (180,304) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.