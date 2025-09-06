88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا القبض على مروج الإمفيتامين في حائل كرنفال بريدة يستقطب أندر أنواع التمور بالمنطقة أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة تستمر لساعات حقن مثيرة للجدل تدعي قدرتها على إخفاء الشيب الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة الشاطئية سيول توفد مبعوثًا لواشنطن بعد أزمة مصنع هيونداي وضبط 300 كوري الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية أمطار غزيرة على عسير.. تجنبوا مجاري السيول وتجمعات المياه هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج ريف؟
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.