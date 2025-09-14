القبض على مروج الحبوب الممنوعة في جدة

السعودية خالية رسميًا من مرض الرعام ولي عهد الكويت يستقبل عبدالعزيز بن سعود لبحث مجالات التعاون حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات بدء أعمال السجل العقاري لـ 10 أحياء بمنطقة مكة المكرمة القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10433 نقطة استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية تمتهن الاحتيال
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.