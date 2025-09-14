Icon

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مروج الحبوب الممنوعة في جدة

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٠ مساءً
القبض على مروج الحبوب الممنوعة في جدة
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

