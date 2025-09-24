Icon

القبض على مروج الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥١ مساءً
القبض على مروج الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة
المواطن - واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة، لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

