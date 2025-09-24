القبض على مروج الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بيساو استدعاء 1791 سيارة كيا سبورتاج 2024 لخلل خطير طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر الكرملين لترامب: روسيا دب وليست نمرًا من ورق أوبريت وطني ونافورة تفاعلية.. محافظ الأحساء يرعى احتفال اليوم الوطني الـ 95 أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء سوق الأسهم السعودية تقفز 5% مصرع 12 شخصًا على الأقل في كولكاتا الهندية بسبب الأمطار سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة، لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.