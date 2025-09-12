Icon

القبض على مروج مخدرات في تبوك

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه (4.6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(1,247) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

