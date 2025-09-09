Icon

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة

القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ صباحاً
القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض
المواطن - فريق التحرير

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على مقيمين من الجنسية السورية بعد ظهورهما في محتوى مرئي بحوزتهما سلاحان ناريان داخل مكان عام.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس: “أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

