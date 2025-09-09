هيئة المحاسبين تطلق شهادة “جاهزية” الاحترافية جوجل تواجه دعوى احتكار جديدة ضبط مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية علي بابا تطلق أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي لمنافسة OpenAI برنامج ريف يحدد موعد صدور نتائج الأهلية القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض ارتفاع أسعار النفط فيتامين D متى يصبح خطراً على الصحة؟ المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران
ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على مقيمين من الجنسية السورية بعد ظهورهما في محتوى مرئي بحوزتهما سلاحان ناريان داخل مكان عام.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس: “أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.
