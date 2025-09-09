القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على مقيمين من الجنسية السورية بعد ظهورهما في محتوى مرئي بحوزتهما سلاحان ناريان داخل مكان عام.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس: “أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.