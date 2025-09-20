Icon

القبض على مقيمين لترويجهما الهيروين المخدر بالمدينة المنورة

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما مادة الهيروين المخدر، وأُوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email: [email protected])، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

