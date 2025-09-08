القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من الشبو بالرياض احتراق سيارة كهربائية ومقتل 3 أشخاص في ألمانيا لقاح روسي جديد لعلاج السرطان وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً بدء استقبال طلبات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا الشمالية محكمة كامبريدج توجه تهم القتل العمد للمتهم في قضية المبتعث القاسم
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما 17 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.