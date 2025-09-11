Icon

القبض على مقيمَين افتعلا حوادث مرورية للنصب والاحتيال في الرياض

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣١ مساءً
القبض على مقيمَين افتعلا حوادث مرورية للنصب والاحتيال في الرياض
المواطن - فريق التحرير

قبضت الإدارة العامة للمرور، متمثلة في قسم البحث والتحرّي بمرور منطقة الرياض، على مقيمَين من الجنسية السورية واليمنية؛ لافتعالهما حوادث مرورية بغرض النصب والاحتيال.

وأوضح المرور عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الخميس أنه جرى إيقاف المقيمَين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

