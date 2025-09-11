القبض على مقيمَين افتعلا حوادث مرورية للنصب والاحتيال في الرياض

قبضت الإدارة العامة للمرور، متمثلة في قسم البحث والتحرّي بمرور منطقة الرياض، على مقيمَين من الجنسية السورية واليمنية؛ لافتعالهما حوادث مرورية بغرض النصب والاحتيال.

وأوضح المرور عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الخميس أنه جرى إيقاف المقيمَين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.