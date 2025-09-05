Icon

القبض على مقيمَين لترويجهما 20 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبض مرور منطقة عسير على مقيمَين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما (20) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أمير عسير: وطننا عظيم.. على حدوده رجال يحمونه وداخله احتفالات

أمير عسير: وطننا عظيم.. على حدوده رجال يحمونه وداخله احتفالات

أمطار غزيرة وبرد مع سيول على عسير حتى الثامنة 

أمطار غزيرة وبرد مع سيول على عسير حتى الثامنة 

