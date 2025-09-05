مليونيرة صغيرة السن تكشف الخدعة الذهبية لتوفير المال الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ بشأن جدري القردة تعديلات في الحكومة البريطانية بعد استقالة راينر إنقاذ حياة معتمر إندونيسي في المسجد الحرام بعد توقف قلبه تحذير.. استخدام الجوال في الحمّام يزيد خطر البواسير حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر بجازان القبض على مقيمَين لترويجهما 20 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير بوتين يتوعد بقصف أي قوة غربية في أوكرانيا متنزه الأمير مشعل.. وجهة سياحية جاذبة للباحثين عن الطبيعة الخلابة والاسترخاء الهجن السعودية تخطف 30 شوطًا في “اللقايا” بمهرجان ولي العهد
قبض مرور منطقة عسير على مقيمَين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما (20) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.