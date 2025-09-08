القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة

البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة للمرة الأولى أكثر من 84 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة مزايا العلاج الطبيعي ضبط عدد من المتسولين في القصيم عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية والعطاء المتجدد قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة وسط المكسيك إخلاء جوي طبي لمواطنة من قرغيزستان للسعودية فتح باب القبول على وظائف رئاسة أمن الدولة وظائف شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية الأفغانية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.