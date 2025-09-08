Icon

البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة للمرة الأولى Icon أكثر من 84 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة Icon مزايا العلاج الطبيعي Icon ضبط عدد من المتسولين في القصيم Icon عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية والعطاء المتجدد Icon قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة وسط المكسيك Icon إخلاء جوي طبي لمواطنة من قرغيزستان للسعودية Icon فتح باب القبول على وظائف رئاسة أمن الدولة Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية الأفغانية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. سرعة قطار الحرمين في تجربته الأولى الناجحة إلى جدة

شاهد.. سرعة قطار الحرمين في تجربته الأولى الناجحة إلى جدة

شاهد.. هذا ما فعله ارتفاع درجة الحرارة بـ #جدة

شاهد.. هذا ما فعله ارتفاع درجة الحرارة بـ #جدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد عدة مخالفات
السعودية اليوم

إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد...

السعودية اليوم
رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ
السعودية اليوم

رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة...

السعودية اليوم
أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء
السعودية اليوم

أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية...

السعودية اليوم