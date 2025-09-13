القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالمدينة المنورة حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803 الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو المنافذ الجمركية تسجل 1402 حالة ضبط خلال أسبوع وظائف شاغرة لدى شركة الفنار كيف يتخلص المخ من النفايات السامة؟
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.