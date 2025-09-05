القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من مركبتين متوقفتين بالرياض

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ظهرا في محتوى مرئي يسرقان أجزاء من مركبتين متوقفتين.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.