القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من مركبتين متوقفتين بالرياض

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من مركبتين متوقفتين بالرياض
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ظهرا في محتوى مرئي يسرقان أجزاء من مركبتين متوقفتين.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

