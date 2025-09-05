القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من مركبتين متوقفتين بالرياض

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة استقرار سعر الدولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية العاصفة الاستوائية “بيباه” تضرب اليابان ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن القبض على 4 مخالفين لصيدهم الذئب العربي في المدينة المنورة وظائف شاغرة في شركة التصنيع وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في شركة الخزف
قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ظهرا في محتوى مرئي يسرقان أجزاء من مركبتين متوقفتين.
وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
📹 دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود لسرقتهما أجزاء من مركبتين متوقفتين. pic.twitter.com/M71Yg5KbKD
— الأمن العام (@security_gov) September 4, 2025