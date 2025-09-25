Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عرض حياة الآخرين للخطر

القبض على مواطن أطلق النار على كائن حيّ في الرياض

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
القبض على مواطن أطلق النار على كائن حيّ في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لإطلاقه النار من سلاح بحوزته على كائن حي في أحد الأحياء السكنية بمحافظة شقراء، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.

قد يهمّك أيضاً
سعودي يسير على قدميه إلى مونديال قطر

سعودي يسير على قدميه إلى مونديال قطر

تروجينا تحقق حلم استضافة الألعاب الشتوية في صحراء السعودية

تروجينا تحقق حلم استضافة الألعاب الشتوية في صحراء السعودية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الطائف الآن.. أمطار غزيرة على السيل الكبير
السعودية اليوم

الطائف الآن.. أمطار غزيرة على السيل الكبير

السعودية اليوم
البيروقراطية تُكلّف الاقتصاد الألماني 67 مليار يورو
السوق

البيروقراطية تُكلّف الاقتصاد الألماني 67 مليار يورو

السوق
تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم تأشيرة إتش-1 بي الجديدة
العالم

تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت...

العالم
550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية وطنية وتراث طبيعي
السعودية اليوم

550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية...

السعودية اليوم
ضبط مخالف لقطعه مسيجات في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
السعودية اليوم

ضبط مخالف لقطعه مسيجات في محمية الإمام...

السعودية اليوم
التدريب التقني تنفذ 386 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل
السعودية اليوم

التدريب التقني تنفذ 386 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق...

السعودية اليوم
منها معايير جودة الطاقة.. طرح 40 مشروعًا عبر منصة استطلاع
السعودية اليوم

منها معايير جودة الطاقة.. طرح 40 مشروعًا...

السعودية اليوم
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 42 والسودة 12 مئوية
السعودية اليوم

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 42 والسودة...

السعودية اليوم