القبض على مواطن أطلق النار على كائن حيّ في الرياض

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لإطلاقه النار من سلاح بحوزته على كائن حي في أحد الأحياء السكنية بمحافظة شقراء، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.
📹 شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطن لإطلاقه النار من سلاح بحوزته على كائن حيّ في أحد الأحياء السكنية بمحافظة شقراء، وتعريض حياة الآخرين للخطر. pic.twitter.com/Flexb4k8ZW
— الأمن العام (@security_gov) September 25, 2025