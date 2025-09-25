القبض على مواطن أطلق النار على كائن حيّ في الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لإطلاقه النار من سلاح بحوزته على كائن حي في أحد الأحياء السكنية بمحافظة شقراء، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.