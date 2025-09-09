Icon

القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٢ مساءً
القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه 5 كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه, وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

تدوير وتكليف مديرين جدد بمستشفيات منطقة عسير

تدوير وتكليف مديرين جدد بمستشفيات منطقة عسير

ذو القعدة يشهد بداية تطوير وترميم “مفتاحة عسير”

ذو القعدة يشهد بداية تطوير وترميم “مفتاحة عسير”

