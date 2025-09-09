القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر

إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية بمحمية جزر فرسان السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السويل بشرورة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية مجلس الوزراء: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية إطلاق خدمة “بلاغ بيئي” عبر تطبيق توكلنا إطلاق أول وحدة تخزين عائمة لتزويد السفن بالوقود بميناء جدة الإسلامي القبض على 22 مخالفاً لهريبهم 320 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه 5 كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه, وأحيل لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.