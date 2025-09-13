Icon

القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٨ مساءً
القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

استمرار انخفاض الحرارة على الشمالية وطريف تسجل أدنى حرارة بالمملكة

القبض على شخص بحوزته 22 كيلو حشيش في تبوك

