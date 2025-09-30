القبض على وافدين لاعتدائهم على آخر وسلب ماله بالرياض

غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض 221 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بقيمة 12 مليار ريال ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟ توصيات جديدة لتعزيز برامج التحصين عالميًا وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي على أحد شوارع الرياض ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع يناقش التمكين والتنمية المستدامة.. غدًا السعودية تترأس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على وافد من الجنسية نفسها، وسلبه مبلغاً مالياً، ووافد من الجنسية الباكستانية لتوثيقه ونشره محتوى مرئياً بذلك، مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
📹 إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على وافدين لاعتدائهم على آخر، وسلبه مبلغًا ماليًا. pic.twitter.com/yrteKNW5UT
— الأمن العام (@security_gov) September 30, 2025