القبض على وافدين لاعتدائهم على آخر وسلب ماله بالرياض

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على وافد من الجنسية نفسها، وسلبه مبلغاً مالياً، ووافد من الجنسية الباكستانية لتوثيقه ونشره محتوى مرئياً بذلك، مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.