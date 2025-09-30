Icon

غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض Icon 221 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بقيمة 12 مليار ريال Icon ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة Icon هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟ Icon توصيات جديدة لتعزيز برامج التحصين عالميًا Icon وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال Icon بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي على أحد شوارع الرياض Icon ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع يناقش التمكين والتنمية المستدامة.. غدًا Icon السعودية تترأس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب Icon في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على وافدين لاعتدائهم على آخر وسلب ماله بالرياض

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٢ مساءً
القبض على وافدين لاعتدائهم على آخر وسلب ماله بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على وافد من الجنسية نفسها، وسلبه مبلغاً مالياً، ووافد من الجنسية الباكستانية لتوثيقه ونشره محتوى مرئياً بذلك، مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض

مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض

فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد 

فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برعاية وزير الداخلية.. انطلاق معرض إنترسك السعودية في الرياض غدًا
السعودية اليوم

برعاية وزير الداخلية.. انطلاق معرض إنترسك السعودية...

السعودية اليوم
ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض
السعودية اليوم

ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض

السعودية اليوم
ضبط وافد لاستغلاله أطفال ونساء في التسول بالرياض
السعودية اليوم

ضبط وافد لاستغلاله أطفال ونساء في التسول...

السعودية اليوم
غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض
السعودية اليوم

غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس...

السعودية اليوم
حريق يلتهم محلاً تجاريًا في حي المرسلات بالرياض
أخبار رئيسية

حريق يلتهم محلاً تجاريًا في حي المرسلات...

أخبار رئيسية
استقرار إيجار العقارات التجارية بالرياض يعزز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

استقرار إيجار العقارات التجارية بالرياض يعزز نمو...

السعودية اليوم
شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء أشخاص على حدث
أخبار رئيسية

شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء أشخاص على...

أخبار رئيسية
ضبط مستودع لتصنيع السجائر الإلكترونية المقلدة في الرياض
السعودية اليوم

ضبط مستودع لتصنيع السجائر الإلكترونية المقلدة في...

السعودية اليوم