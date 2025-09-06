القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 206 كيلو قات في جازان

توجيه بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر غدًا الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية القبض على شخص لترويجه 1,391 قرصًا ممنوعًا في عسير القضاء على 12 عنصرًا من حركة الشباب في الصومال قانون أميركي يثير الغضب في تونس المرور: احذروا استخدام أكتاف الطريق في التجاوز ما تكلفة الاستقدام للعاملة الأوغندية؟ مساند يُجيب 88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا القبض على مروج الإمفيتامين في حائل كرنفال بريدة يستقطب أندر أنواع التمور بالمنطقة
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (206) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.