Icon

توجيه بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر غدًا Icon الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية Icon القبض على شخص لترويجه 1,391 قرصًا ممنوعًا في عسير  Icon القضاء على 12 عنصرًا من حركة الشباب في الصومال Icon قانون أميركي يثير الغضب في تونس Icon المرور: احذروا استخدام أكتاف الطريق في التجاوز Icon ما تكلفة الاستقدام للعاملة الأوغندية؟ مساند يُجيب Icon 88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا Icon القبض على مروج الإمفيتامين في حائل Icon كرنفال بريدة يستقطب أندر أنواع التمور بالمنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 206 كيلو قات في جازان

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٢ مساءً
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 206 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (206) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
إحباط ترويج وتهريب المخدرات في سكاكا وجازان

إحباط ترويج وتهريب المخدرات في سكاكا وجازان

تاكيداً لانفراد “المواطن”.. شرطة جازان تعلن تفاصيل مقتل إثيوبي في صبيا

تاكيداً لانفراد “المواطن”.. شرطة جازان تعلن تفاصيل مقتل إثيوبي في صبيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بجازان
السعودية اليوم

القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5...

السعودية اليوم
ضبط 9 أشخاص لتهريبهم 214 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان وعسير
السعودية اليوم

ضبط 9 أشخاص لتهريبهم 214 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان
السعودية اليوم

دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر...

السعودية اليوم
حالة مطرية ورياح نشطة على جازان
السعودية اليوم

حالة مطرية ورياح نشطة على جازان

السعودية اليوم
عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان
السعودية اليوم

عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور...

السعودية اليوم
القبض على 26 مخالفًا لتهريبهم 450 كيلوجرامًا من القات بجازان
السعودية اليوم

القبض على 26 مخالفًا لتهريبهم 450 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية...

السعودية اليوم