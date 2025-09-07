Icon

القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (13) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (260) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

