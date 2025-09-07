القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح في دارفور مدة خسوف القمر في سماء السعودية الليلة مؤسسة الري تنهي أعمال تصريف مياه سد وادي نجران نفوق 4 حيتان عنبر في ليبيا بطريقة غامضة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده بالفيديو.. قتلى جراء انهيار جسر في العراق ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عبدالله الربيعة في سوريا لتدشين برامج إنسانية وتسيير جسر إغاثي بري ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (13) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (260) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.