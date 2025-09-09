القبض على 22 مخالفاً لهريبهم 320 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الرميان: صندوق الاستثمارات يعلن قريباً استراتيجيته طويلة الأجل التجارة تستدعي 258 خرطوم مياه هيدروتك Hydrotech الأمم المتحدة تدعو لتوفير 139 مليون دولار لمتضرري زلزال أفغانستان مبادرة لإنشاء 650 متجراً إلكترونيًا للمشاريع الصغيرة مجانًا نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يُلقي الخطاب السنوي لافتتاح أعمال مجلس الشورى غدًا مشاهد مذهلة لسيول وادي لومة في تهامة الباحة النصر بطلًا لكأس السوبر السعودي للسيدات وزارة الحج والعمرة تُطلق تحدي “إعاشة ثون” ضبط متنزهين مخالفين لأنظمة الصيد في الليث
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (22) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (320) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.