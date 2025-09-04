Icon

القبض على 26 مخالفًا لتهريبهم 450 كيلوجرامًا من القات بجازان

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
القبض على 26 مخالفًا لتهريبهم 450 كيلوجرامًا من القات بجازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (26) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (450) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أمانة جازان: مشروع سفْلتة شوارع الغريب تَعثّر من قِبل المقاول.. وتم إنذاره

أمانة جازان: مشروع سفْلتة شوارع الغريب تَعثّر من قِبل المقاول.. وتم إنذاره

بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة وأجواء متقلبة في جازان

بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة وأجواء متقلبة في جازان

