القبض على 3 أشخاص لترويجهم أقراصًا محظورة بنجران

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٥ مساءً
القبض على 3 أشخاص لترويجهم أقراصًا محظورة بنجران
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة نجران لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

