القبض على 3 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة في عسير 

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة عسير لترويجهم (22) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ونبات القات المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email :[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.