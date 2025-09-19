القبض على 3 أشخاص لترويجهم 38 كيلو قات في عسير

قبض مرور منطقة عسير على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية ومواطن، لترويجهم (38) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

