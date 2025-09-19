Icon

القبض على 3 أشخاص لترويجهم 38 كيلو قات في عسير

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٥ مساءً
القبض على 3 أشخاص لترويجهم 38 كيلو قات في عسير
المواطن - واس

قبض مرور منطقة عسير على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية ومواطن، لترويجهم (38) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

