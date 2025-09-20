Icon

القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة عسير لترويجهم (9,984) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email: [email protected])، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

