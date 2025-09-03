القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة

جماهير الملاكمة تترقب المواجهة بين كانيلو وكراوفورد في لاس فيغاس وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 15 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعتمد أربعة تخصصات جديدة المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء الأربعاء، القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات.
وأوضح الأمن العام، عبر منصة إكس، أن المتهمين قاموا بتوثيق ذلك ونشره، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة.
📹 شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على (3) أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات. pic.twitter.com/HknGOnWMaM
— الأمن العام (@security_gov) September 3, 2025