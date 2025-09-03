Icon

القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ مساءً
القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء الأربعاء، القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات.

وأوضح الأمن العام، عبر منصة إكس، أن المتهمين قاموا بتوثيق ذلك ونشره، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة.

