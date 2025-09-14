القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 144 كجم قات مخدر بعسير الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم حالة مطرية على العاصمة المقدسة والجموم ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بإحدى كليتيه لأخيه الرياض تستضيف مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط.. غداً مضمار بطول 800 متر في الظاهرية لتعزيز نمط الحياة الصحي التأمينات الاجتماعية توضح المقصود برسالة “لم يعوض عنها” عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فلكية جدة: القمر يصل لحظة التربيع الأخير مساء اليوم
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (144) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.