Icon

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 144 كجم قات مخدر بعسير Icon الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم Icon حالة مطرية على العاصمة المقدسة والجموم Icon ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بإحدى كليتيه لأخيه Icon الرياض تستضيف مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط.. غداً Icon مضمار بطول 800 متر في الظاهرية لتعزيز نمط الحياة الصحي Icon التأمينات الاجتماعية توضح المقصود برسالة “لم يعوض عنها” Icon عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى Icon فلكية جدة: القمر يصل لحظة التربيع الأخير مساء اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 144 كجم قات مخدر بعسير

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٥ مساءً
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 144 كجم قات مخدر بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (144) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
الانتهاء من مسح وتوثيق درب البخور طريق أبرهة وشريان التجارة القديمة

الانتهاء من مسح وتوثيق درب البخور طريق أبرهة وشريان التجارة القديمة

بالصور.. تكريم المُشاركين بالخطّة الأمنية والمرورية لموسم الصيف في #عسير

بالصور.. تكريم المُشاركين بالخطّة الأمنية والمرورية لموسم الصيف في #عسير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالف لتهريبه 69 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير
السعودية اليوم

ضبط مخالف لتهريبه 69 كيلوجرامًا من القات...

السعودية اليوم
القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر
السعودية اليوم

القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر

السعودية اليوم
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات جازان
السعودية اليوم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو...

السعودية اليوم
لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد وجريان السيول بعسير
السعودية اليوم

لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد وجريان السيول...

السعودية اليوم
القبض على مخالف لتهريبه 135 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على مخالف لتهريبه 135 كيلو قات...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ 8 مساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ...

السعودية اليوم
عسير ترتدي حلّتها الخضراء في الخريف
السعودية اليوم

عسير ترتدي حلّتها الخضراء في الخريف

السعودية اليوم