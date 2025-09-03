القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة إطلاق مسار جديد لحافلات جدة فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه “التخصصي” ينجح في علاج أول مريضة باستخدام الخلايا التائية المصنّعة محليًا مركز “طيف عزيز” غير الربحي يحصل على اعتماد دولي مرموق ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام طيران ناس يتسلم سادس طائرة جديدة من طراز A320neo خلال 2025
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية المصرية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.