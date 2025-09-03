Icon

القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٢ مساءً
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية المصرية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

