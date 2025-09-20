القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على (3) مواطنين ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت قبل خمسة أشهر ووجود معرفة وخلافات سابقة بينهم.

الاعتداء على مواطن بالرياض

وأوضح الأمن العام، في يبان له، أن المعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ للجهات الأمنية، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وحث الأمن العام، المواطنين والمقيمين والزوار على الإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة بالاتصال على الرقمين (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.