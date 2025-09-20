ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على (3) مواطنين ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت قبل خمسة أشهر ووجود معرفة وخلافات سابقة بينهم.
وأوضح الأمن العام، في يبان له، أن المعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ للجهات الأمنية، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وحث الأمن العام، المواطنين والمقيمين والزوار على الإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة بالاتصال على الرقمين (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.
الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لاعتدائهم على آخر. pic.twitter.com/DUPJO0fqsZ
— الأمن العام (@security_gov) September 20, 2025