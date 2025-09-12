القبض على 3 وافدين انشأوا منصات إلكترونية احتيالية تدار من الخارج

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 3 وافدين من الجنسية السورية، تورطوا في ارتكاب حوادث جنائية تمثلت في إنشاء منصات إلكترونية وهمية تدار من خارج المملكة، للاحتيال على الضحايا عبر ادعاء تقديم خدمات متنوعة.
وقال الأمن العام عبر منصة إكس أن المتهمين استخدموا هذه المنصات في بيع مركبات لا يملكونها بأقل من قيمتها الفعلية، واستخراج تأشيرات عمل بغرض النصب والاحتيال، إضافة إلى تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة إلى خارج المملكة.
وجرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.