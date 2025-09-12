Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

القبض على 3 وافدين انشأوا منصات إلكترونية احتيالية تدار من الخارج

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
القبض على 3 وافدين انشأوا منصات إلكترونية احتيالية تدار من الخارج
المواطن - فريق التحرير

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 3 وافدين من الجنسية السورية، تورطوا في ارتكاب حوادث جنائية تمثلت في إنشاء منصات إلكترونية وهمية تدار من خارج المملكة، للاحتيال على الضحايا عبر ادعاء تقديم خدمات متنوعة.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس أن المتهمين استخدموا هذه المنصات في بيع مركبات لا يملكونها بأقل من قيمتها الفعلية، واستخراج تأشيرات عمل بغرض النصب والاحتيال، إضافة إلى تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة إلى خارج المملكة.

وجرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

