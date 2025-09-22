Icon

القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات 

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٣ مساءً
القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات 
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهم (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

ما الذي تحتاجه “أسر التوحد” في السعودية

تنفيذ شرع الله في مواطن قتل آخر بحديدة

