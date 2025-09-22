العرضة السعودية بحائل فن يجسد تراث الوطن باليوم الوطني الـ 95 عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر محمود عباس: نشيد بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في عز الوطن القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة حرس الحدود يشارك في عز الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 95 4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهم (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.