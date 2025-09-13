القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات جازان حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإثبات صحة عقد الإيجار القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالمدينة المنورة حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803 الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو المنافذ الجمركية تسجل 1402 حالة ضبط خلال أسبوع
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (260) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.