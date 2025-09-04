Icon

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بعسير

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٢ مساءً
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بعسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

ولي العهد لأمير عسير: الجهود المخلصة توجت إمارة المنطقة بجوائز محلية ودولية

ولي العهد لأمير عسير: الجهود المخلصة توجت إمارة المنطقة بجوائز محلية ودولية

أمير عسير يشكل لجنة لتنظيم ملتقى التراث العمراني الوطني الـرابع

أمير عسير يشكل لجنة لتنظيم ملتقى التراث العمراني الوطني الـرابع

