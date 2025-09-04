القبض على 4 مخالفين لصيدهم الذئب العربي في المدينة المنورة

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في منطقة المدينة المنورة من القبض على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، وهم طلال صنت السهلي, وحامد صنت السهلي, وخليل مهدي السهلي, وفيصل الرهار بخش، لارتكابهم مخالفة صيد كائن فطري مهدد بالانقراض “الذئب العربي”، ضبط بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و(70) ذخيرة متنوعة، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل إلى السجن لمدة (10) سنوات وغرامة تصل إلى (10) ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين، عقوبة صيد الذئب العربي غرامة (80,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة (100,000) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

