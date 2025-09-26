Icon

بحوزتهم 7 بنادق هوائية و567 ذخيرة هوائية

القبض على 5 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٤ مساءً
القبض على 5 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية من القبض على (5) مواطنين، وهم عبدالله سلطان الريس وحماد سلطان الريس وعبدالرحمن سلطان الريس وعبدالعزيز محمد الريس وفهد عبدالله الريس، لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم (7) بنادق هوائية و(567) ذخيرة هوائية، وشباك صيد الطيور، و(379) طيرًا نافقًا، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيلوا إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدّخل دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، وعقوبة استخدام الشباك والمصايد والأشراك مخالفة تبلغ غرامتها (100,000) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

