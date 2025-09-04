Icon

إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان

القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بجازان

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بجازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيلوا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني:(Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

رغم إتلاف 379 أُضحيّة مريضة .. مسالخ جازان تستقبل أكثر من 15 ألف ذبيحة خلال العيد

رغم إتلاف 379 أُضحيّة مريضة .. مسالخ جازان تستقبل أكثر من 15...

المخدرات وأضرارها.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بعموم المناطق

المخدرات وأضرارها.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بعموم المناطق

