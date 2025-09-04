إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى طيران الرياض منصة إحسان: دعم 70 ألف طالب وطالبة بمشروعات تعليمية خيرية الحقيل يشهد تدشين وإطلاق مشاريع بقيمة تتجاوز 453 مليون ريال بالجوف القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بجازان “عجيب” تخطف كأس مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بالكثبان الرملية منتخب السعودية يهزم مقدونيا وديًا بهدفي البريكان والحمدان
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيلوا لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني:(Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.