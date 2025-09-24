القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كجم من القات المخدر بعسير “سعوديبيديا” بوزارة الإعلام تصدر ملحقًا خاصًا باليوم الوطني بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي في نيويورك قتلى وجرحى في إطلاق نار بمنشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك بتكساس القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان مزاد الهجن.. إضافة نوعية لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الداخلية تحتفي باليوم الوطني بالعرضة السعودية والفلكلور الشعبي وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.