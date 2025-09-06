القضاء على 12 عنصرًا من حركة الشباب في الصومال

أعلنت السلطات الصومالية اليوم السبت عن نجاح عملية عسكرية في محافظة غلغدود شمالي الصومال، أسفرت عن القضاء على 12 عنصرًا من حركة “الشباب” الإرهابية وإصابة 13 آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن العملية، التي نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الصومالية بالتعاون مع شركاء دوليين في منطقة “عيل – طيقويني”، استهدفت مركزًا تابعًا للجماعة الإرهابية أثناء تجمع أكثر من 40 عنصرًا من عناصرها.

وتواصل القوات الحكومية الصومالية، منذ ما يقرب من عقدين، تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة ضد الحركات المسلحة، وعلى رأسها حركة “الشباب” الإرهابية، التي تتسبب في هجمات إرهابية متكررة أودت بحياة مئات المدنيين وأفراد الأمن.