‎القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة

‎أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، إدراج قطاع الرياضة ضمن مسارات جائزة العمل في نسختها الخامسة؛ ليصبح جزءاً من مسار التوطين؛ في خطوة تعكس استمرار حرص الوزارة على تحفيز منشآت القطاع الخاص، والمكانة المتنامية للرياضة بأنها أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة.

‎ويأتي هذا الإدراج مواكباً للتحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الرياضة، وما يقدمه من فرص استثمارية ووظيفية تتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز التوظيف، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتهيئة بيئة عمل احترافية في المجال.

‎وسيُفتح باب التقديم للجائزة اعتباراً من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 حتى 14 نوفمبر المقبل، حيث تتنافس المنشآت في خمسة مسارات رئيسية تشمل: التوطين (بما فيه قطاع الرياضة)، وبيئة العمل، والمهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي، والسلامة والصحة المهنية.

توسع في عدد الجوائز

وتشهد النسخة الحالية توسعاً ملحوظاً برفع عدد الجوائز إلى 38 جائزة مقارنة بـ30 جائزة في الدورة السابقة، ما يعكس تصاعد التنافسية وتنامي الإقبال على المشاركة، ويؤكد مكانة الجائزة بأنها منصة وطنية لتحفيز المنشآت على التميُّز المؤسسي.

‎ويُعد إدراج قطاع الرياضة في مسارات الجائزة اعترافاً بدوره المحوري في الاقتصاد الوطني، وفرصة للمنشآت الرياضية بمختلف أنشطتها؛ لإبراز تميزها المؤسسي وتعزيز حضورها التنافسي محلياً ودولياً.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا الإدراج في تشجيع الأندية والاتحادات والمنشآت الرياضية على الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير بيئة العمل، بما يدعم استدامة القطاع، ويُعزز من موقع الرياضة السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي.