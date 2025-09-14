Icon

حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 10 أحياء بمنطقة مكة المكرمة Icon ‎القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10433 نقطة Icon استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها Icon انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة Icon شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية تمتهن الاحتيال Icon الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما الشبو Icon الموارد البشرية تطلق النسخة الخامسة من جائزة العمل  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشهد النسخة الحالية توسعًا برفع عدد الجوائز إلى 38 جائزة

‎القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٤٥ مساءً
‎القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

‎أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، إدراج قطاع الرياضة ضمن مسارات جائزة العمل في نسختها الخامسة؛ ليصبح جزءاً من مسار التوطين؛ في خطوة تعكس استمرار حرص الوزارة على تحفيز منشآت القطاع الخاص، والمكانة المتنامية للرياضة بأنها أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة.

‎ويأتي هذا الإدراج مواكباً للتحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الرياضة، وما يقدمه من فرص استثمارية ووظيفية تتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز التوظيف، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتهيئة بيئة عمل احترافية في المجال.

قد يهمّك أيضاً
الإنذار المبكر : استمرار انعدام الرؤية على الرياض حتى المساء

الإنذار المبكر : استمرار انعدام الرؤية على الرياض حتى المساء

صراخ وركض في مول بـ الرياض

صراخ وركض في مول بـ الرياض

‎وسيُفتح باب التقديم للجائزة اعتباراً من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 حتى 14 نوفمبر المقبل، حيث تتنافس المنشآت في خمسة مسارات رئيسية تشمل: التوطين (بما فيه قطاع الرياضة)، وبيئة العمل، والمهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي، والسلامة والصحة المهنية.

توسع في عدد الجوائز

وتشهد النسخة الحالية توسعاً ملحوظاً برفع عدد الجوائز إلى 38 جائزة مقارنة بـ30 جائزة في الدورة السابقة، ما يعكس تصاعد التنافسية وتنامي الإقبال على المشاركة، ويؤكد مكانة الجائزة بأنها منصة وطنية لتحفيز المنشآت على التميُّز المؤسسي.
‎ويُعد إدراج قطاع الرياضة في مسارات الجائزة اعترافاً بدوره المحوري في الاقتصاد الوطني، وفرصة للمنشآت الرياضية بمختلف أنشطتها؛ لإبراز تميزها المؤسسي وتعزيز حضورها التنافسي محلياً ودولياً.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا الإدراج في تشجيع الأندية والاتحادات والمنشآت الرياضية على الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير بيئة العمل، بما يدعم استدامة القطاع، ويُعزز من موقع الرياضة السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي.. غدًا
السعودية اليوم

الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي.....

السعودية اليوم
ضبط 3 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض
السعودية اليوم

ضبط 3 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة الرياض
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم
القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في...

السعودية اليوم
الرياض تستضيف مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط.. غداً
السعودية اليوم

الرياض تستضيف مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط.....

السعودية اليوم
بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة
السعودية اليوم

بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة...

السعودية اليوم
الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة في الرياض
السعودية اليوم

الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة...

السعودية اليوم
درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية
السعودية اليوم

درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض...

السعودية اليوم